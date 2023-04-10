﻿Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den yoğun ilgi. 6 kulüp istiyor

Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen ve takımın kaptanlığını yapan Orkun Kökçü, başarılı performansı ile göz dolduruyor.

Milli yıldızın takımı 67 puanla en yakın rakibinin 8 puan önünde lider konumda yer alıyor.

Bu başarıda Orkun Kökçü'nün de rolü büyük.

Başarılı oyuncu, bu sezon çıktığı 38 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

Piyasa değeri 30 milyon euro olan Kökçü'ye, Premier Lig'den yoğun ilgi var.

Sunday Mirror'da yer alan habere ve NTV Spor'da geçen habere göre; 6 Premier Lig kulübü Orkun'u takıma kazandırmak istiyor.

Bu takımların, Manchester City, Tottenham, Brighton, Leicester, West Ham United ve Brentford olduğu belirtildi.

A Milli Takım'da 20 maça çıkan Orkun, bu maçlarda 2 gol attı.