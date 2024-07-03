Orkun Kökçü şaşırttı

Avusturya zaferi sonrası Hollanda televizyonu karşısına geçen gurbetçi oyuncu ilginç bir o kadar da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kökçü, “Türkiye çok güçlü bir ekip değil. Takım içinde mükemmel birlik beraberlik var. Genç ve yeni bir milli takım. Bu yüzden akıl almaz hatalarımız oluyor. Üstüne koyarak, tecrübe kazanarak ilerliyoruz. Bu yüzden Hollanda’nın maç için öyle abartılı korku ve endişe duymasına gerek yok. Görüntü böyle bence bu anlamsız. Biz finallerin sürpriz takımı haline geldik. Yarı final, final istiyoruz elbette. Bunun olması gerçek sürpriz olur ve futbolda buna hep yer var” dedi.

Tv yorumcuları Orkun’un açıklamaları sonrası, genç oyuncuyu bu kadar gerçekçi olduğu için tebrik ederek röportajı sonlandı.