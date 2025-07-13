Orkun Kökçü, taraftarlara "Gündoğdu" marşını başlattı

Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Benfica’dan transfer ettiği başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi.

Tribünleri dolduran 20 binin üzerinde taraftarın önünde düzenlenen törende milli oyuncu, kendini 1 yıllığı kiralık toplam 5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Kökçü, imza törenine kendisi gibi futbolcu olan Ozan Kökçü’nün de aralarında bulunduğu aile bireyleriyle geldi. Başkan Serdal Adalı'nın yanı sıra Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri de törende hazır bulundu.

GÜNDOĞDU MARŞINI SÖYLETTİ

Beşiktaş forması giyecek olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu aktaran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sevgili ailem. Dün uçaktan inerken heyecanlı olduğumu söylemiştim ama burada daha da heyecanlandım. İnanamıyorum. Sizlere geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu transfere destek olan herkese teşekkür ederim. İnanın dünyadaki en mutlu insan şu anda benim. Benim sizden tek istediğim şey, takım arkadaşlarıma, antrenörümüze, başkanımıza, bana destek olun. Kupalar kazanalım, şampiyonluklar kazanalım. Söyleyecek daha fazla şey bulamıyorum" şeklinde konuştu.

İmzaların atılmasının ardından Orkun Kökçü, Dolmabahçe’yi dolduran taraftara üçlü çektirdi.

Kökçü sonrasına "Ben bir şey başlatacağım, gerisini siz halledersiniz. Gün doğdu..." Beşiktaş Tribünleri: "Hep uyandık statlara dayandık, Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık." sesleriyle stadyumu inletti.