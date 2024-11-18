Orkun Kökçü Türk futbol tarihine geçebilir. İddia İngiltere’den geldi

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Orkun Kökçü Türk futbol tarihine geçebilir. İddia İngiltere’den geldi

Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü’nün Türk futbol tarihine geçebilir. İngiliz basınında çıkan habere göre, adı Liverpool ile anılan yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda “Babam gibidir” dediği eski hocası Arne Slot ile yeniden bir araya gelebilir.

Liverpool'un takibinde olan Orkun Kökçü, Kırmızılar'ın teknik direktörü Arne Slot ile de oldukça yakın. Feyenoord döneminde teknik direktörlüğünü yapan Slot hakkında "Babam gibidir." açıklamasını yapan Kökçü için Liverpool, Benfica ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Mirror'da yer alan haberde, Benfica'nın 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Orkun Kökçü'yü 80 milyon euroya bırakabileceği iddia edildi. Liverpool'un bu rakamı vermeyi kabul etmesi durumunda Orkun Kökçü, bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Türk futbol tarihinde bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu Arda Turan. Turan, 2015-2016 sezonun başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euroya transfer olmuştu.

Arda Turan'ı takip eden isim ise Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu.

3. sırada ise Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euroya transfer olan Orkun Kökçü var.

“ARNE SLOT BABAM GİBİDİR” DEMİŞTİ

Feyenoord döneminden Arne Slot ile yakın ilişkisi bulunan Orkun Kökçü'nün geçtiğimiz gün yaptığı açıklama İngiltere'de gündem olmuştu. Milli futbolcu, şu anda Liverpool'u çalıştıran Slot için, "Babam gibidir. Beni, ben yapan hocadır. Bence, dünyanın en iyi teknik direktörü." ifadelerini kullanmıştı.

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