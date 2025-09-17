Orkun Kökçü ve Okay Yokuşlu PFDK'ya sevk edildi

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, lig maçlarında kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Samsunspor, Beşiktaş, Galatasaray, Konyaspor, Fenerbahçe: 'çirkin ve kötü tezahüratı'
- Kasımpaşa, Galatasaray, Çaykur Rizespor: 'talimatlara aykırı hareketi'
- Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe: 'saha olayları'
- Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü ve Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu, 'kural dışı hareketi' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
- Kasımpaşalı futbolcu Oğuzhan Efe Yılmaz, Başakşehir FK idarecisi Mesut Altan, Galatasaray Kulübü idarecisi Mustafa Önder, Galatasaray Kulübü görevlisi Utku Yurtbil, Kayserispor Kulübü idarecisi Kemal Onur Köroğlu, 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
- Kocaelisporlu futbolcu Can Keleş, 'sportmenliğe aykırı hareketi', Trabzonspor Kulübü Antrenörü Salih Tekke, 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'hakaretleri' nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildi.

