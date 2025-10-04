Orkun Kökçü’den derbi sonrası itiraf: "Kendimizi zor durumda bıraktık"

Beşiktaş’ın orta sahası Orkun Kökçü, 1-1 biten Galatasaray derbisinin ardından rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü alamadıklarını belirterek, "Ön alanda daha fazla baskı yapmamız gerekirdi.' dedi.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray–Beşiktaş derbisi 1-1 sonuçlandı.

Maçın ardından konuşan Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, ön alanda yeterli baskı kuramadıklarına dikkat çekti.

“OYUN HAKİMİYETİNİN BİZDE OLMASI LAZDIMDI"

Orkun Kökçü şunları söyledi:

“İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık.”

"DAHA KOLAY BİR MAÇ OLABİLİRDİ"

“Önde basmamız lazımdı. 1 kişi fazlaydık ama yapmadık. Daha kolay bir maç olabilirdi ikinci yarı. Kendimizi zor durumda baktık. 1-1'den sonra onlar yine de top çevirdiler. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmamız lazım.”

