Orkun Kökçü’den derbi sonrası itiraf: "Kendimizi zor durumda bıraktık"

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray–Beşiktaş derbisi 1-1 sonuçlandı.

Maçın ardından konuşan Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, ön alanda yeterli baskı kuramadıklarına dikkat çekti.

“OYUN HAKİMİYETİNİN BİZDE OLMASI LAZDIMDI"

Orkun Kökçü şunları söyledi:

“İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık.”

"DAHA KOLAY BİR MAÇ OLABİLİRDİ"

“Önde basmamız lazımdı. 1 kişi fazlaydık ama yapmadık. Daha kolay bir maç olabilirdi ikinci yarı. Kendimizi zor durumda baktık. 1-1'den sonra onlar yine de top çevirdiler. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmamız lazım.”