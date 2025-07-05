Orkun Kökçü'nün Beşiktaş aşkı başka!

A Milli Takımımız’ın yıldız orta sahası Orkun Kökçü’nün, teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı tartışma sonrasında Benfica’dan ayrılma kararı almıştı. Bu gelişme Süper Lig’in devlerinin iştahını kabartmıştı.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Fenerbahçe veGalatasaray gibi kulüplerin transfer gündemlerinde olduğu konuşulan 24 yaşındaki futbolcu, kararını verdi.

Yıldız oyuncu, Türkiye’ye transferinin gündeme gelmesi halinde sadece Beşiktaş’a, ‘Evet’ diyeceğini hem yakın çevresine hem de menajerine iletti.

30 MİLYON EURO BEKLİYORLAR

Yetenekli futbolcuyu 2 sene önce Feyenoord’dan 30 milyon euroya alan Benfica’nın ise oyuncusunu, aynı miktara satışa olumlu baktığı öğrenildi.

Eğer Avrupa’dan 30 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmezse Orkun’un kiralık olarak ayrılma ihtimalinin doğabileceği öğrenildi. Beşiktaş’ın, Orkun Kökçü için şimdiden nabız yokladığı ve girişimlerde bulunduğu ifade edildi.