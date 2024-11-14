Orkun Kökçü'nün duygu dolu anları. Boğazı düğümlendi, gözyaşlarına güçlükle hakim oldu

Portekiz Ligi'nde Benfica'da top koşturan milli futbolcu Orkun Kökçü, TRTSpor'dan Veli Yiğit'e verdiği özel röportajda duygularına hakim olmakta güçlük çekti.

Röportajın bir bölümünde Türkiye'de hakkında çıkan eleştiriler ile ilgili konuşan Orkun Kökçü, duygusal anlar yaşadı. Kökçü, şu ifadeleri kullandı.

"Türk medyasına kırgınlığım var. Genç yaşta Hollanda'da ciddi başarılar elde ettim. Hollanda Ligi'ni hafife almaları bana garip geliyor. Ajax-Beşiktaş, AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçlarında da gördük zaten. Başarılı olmama rağmen beni çok haber yapmadıkları için biraz kırgınım. Yılın oyuncusu seçildim, hiç konuşulmadım. Diğer arkadaşların gördüğü ilgiyi düşününce üzülüyorum. Milli maçlardan sonra eleştiriler de geliyor. Ağır eleştiriler sonrası kamptan ayrılmayı bile düşünmüştüm. Hollanda'da daha çok değer gördüğümü düşünüyordum. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim, yapacak bir şey yok."

"BEŞİKTAŞ 1 MİLYON DOLARI ÇOK BULDU"

Bir dönem Beşiktaş'a transfer olma durumu olduğunu belirten Orkun Kökçü, o süreci şu sözlerle anlattı:

"Bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. O dönem Feyenoord'da U19'daydım, bana A takıma çıkma sözü vermişlerdi ama kamp başladıktan sonra o sözü tutmadılar. Çok sinirim bozulmuştu. Babamı arayıp, 'Ben gitmek istiyorum' dedim. Babam, o dönemlerde Erdal Torunoğulları ile tanışıyordu. Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. Gelip görüştük. Feyenoord da bırakmak istemiyordu beni ama 'tamam' dediler. O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü."

"TRAVMA YAŞADIM UMREYE GİTTİM"

Feyenoord'daki son senesinde yaşadığı ilginç bir anıyı da paylaşan Orkun Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

"Feyenoord'daki son senemde Ramazan ayında bana bir içecek verdiler, çünkü maçlarda oruç tutuyordum. Sahurda içmem için Pre-workout içeceği vermişlerdi. Uzun süre enerji veren bir şey istemiştim, bunlar ani enerji veren bir şey anlamışlar. Sahurda o içeceği içtim. Yarım saat geçti, kalbim hızlı atmaya başladı. Bütün vücuduma kramp girdi. Orada öleceğimi zannettim. Çok korktum. O günden sonra 4-5 ay uyurken zorlandım. Travmayı atlatmak için psikolojik destek aldım, umreye gittim."