Orkun Kökçü'nün golü Benfica'ya yetmedi

Düzenleme: Kaynak: AA
Orkun Kökçü'nün golü Benfica'ya yetmedi

Portekiz 1. Lig'de Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 1 gol, 1 asistle oynadığı maçta evinde Arouca ile 2-2 berabere kaldı.

Luz Stadı'nda golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Orkun, Benfica'yı 60. dakikada attığı golle 1-0 öne geçirdi.

GÜVEN YALÇIN PENALTIDAN ATTI

Türk oyuncu Güven Yalçın 72. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Arouca'ya eşitliği getirdi. Orkun'un pasını iyi değerlendiren Yunan golcü Vangelis Pavlidis 79. dakikada Benfica'yı tekrar öne geçirse de, 90+6. dakikada Brezilyalı oyuncu Weverson, Arouca'ya 1 puanı getiren ikinci golü attı.

69 puanlı Benfica, aynı puana sahip lider Lizbon'un ardından averajla ikinci sırada bulunurken, Arouca 30 puanla 12. sırada yer alıyor.

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