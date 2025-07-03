Orkun Kökçü'nün gönlündeki Türk takımı

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Orkun Kökçü'nün gönlündeki Türk takımı

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ismi transfer gündeminde yer alıyor.

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Benfica teknik direktörü Bruno Lage ile yaşadığı sorun nedeniyle takımdan ayrılmak isterken Portekiz ekibinin 25-30 milyon Euro arası bonservis istemesi bekleniyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre Orkun Kökçü Lage ile yaşadığı sorun nedeniyle Benfica’dan ayrılmak istiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuyla ilgileniyor. Beşiktaş, Benfica ile Orkun için bugün bir görüşme yaptı. Beşiktaş ve Benfica’nın anlaşması durumunda Orkun Kökçü Beşiktaş forması giymeye çok sıcak bakıyor.

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