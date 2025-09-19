Orkun Kökçü'ye 1 maç men cezası

PFDK, Beşiktaş'ın Başakşehir'le yaptığı maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün yaptırımını açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun hükümleri netleşti. Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü 1 karşılaşmadan men cezası aldı.

Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Orkun Kökçü'ye 1 maç men ve 27 bin TL para yaptırımı verildiği ifade edildi. Trabzonspor'un Fenerbahçe ile gerçekleştirdiği maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan Okay Yokuşlu'ya ise 2 karşılaşma men cezası uygulandı.