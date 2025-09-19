Orkun Özeller bir kahramandır

Vallahi çok ama çok tuhaf bir memlekette yaşıyoruz, gene ne oldu derseniz?

Bakın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Apocu" ve "Terörist sevici" dediği iddia edilen, terör ile mücadele sürecindeki gayret ve kahramanlıkları ile bilinen emekli Albay Orkun Özeller hakkında tutuklama kararı verildi, hayatı boyunca terör ile mücadele eden kahraman bir asker muktedirlere hakaret etti gerekçesi ile zindana atıldı.

Oysa Türk Milleti adına karar veren mahkemece verilen hüküm kapsamında Apo eli kanlı ve bebek katili bir teröristtir!

Her kim olursa olsun, kendini her ne sanırsa sansın, hangi makamı mevkiyi işgal ediyor olursa olsun terörist Abdullah Öcalan’a itibar eden “Apocu”, onu seven, koruyup kollayan da doğal olarak “terörist sevici” değil midir?

Peki, bu memlekette teröriste terörist, Apocuya Apocu, terörist seviciye terörist sevici demek ne zamandan beri yasak oldu ki?

Ne günlere kaldık yahu bugünün Türkiyesinde milliyetçi olduğunu iddia eden figürlerin mecliste çıkıp eli kanlı bir terör örgütü mensubuna bu topraklarda sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için kullanılabilecek bir sıfatı kullanarak “kurucu önder” demesi suç değil ama bunu diyene “Apocu” demek, “terörist sevici” demek suç öyle mi?

Unutmayın Abdullah Öcalan Türk Mahkemelerinde yargılandı, mahkeme Türk Milleti adına verdiği karar ile kendisini idama mahkum etti!

Yani Öcalan aslında Bahçeli’nin de dahli ile siyasilerce ipten alınmış ve ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilmiş, gerçekte idam mahkumu bir teröristtir!

Böyle bir teröriste umut hakkı kapsamında af vadetmek ise Türk Milleti adına verilen kararı siyasi gerekçeler ile yok saymaktır ki bu Türk Milletine yapılmış çok büyük bir hakaret, Türk Milletinin egemenlik haklarına açık bir tecavüzdür. Ortada bir hakaret varsa asıl hakaret budur...

Bakınız Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı aracılığıyla “hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Ordu’ya talimat yazılmış durumda. O talimat yakalanması, sevk ve ifadesinin alınması yönünde. Biz de ifademizi vermek üzere Ordu’da Adliye’de bekliyoruz. Hukuk devletinde gözaltı kararı bile alınmaması gereken bir suçlama." demiş. Doğukan Kozan yerden göğe haklı değil mi?

Ayrıca hakaret çok göreceli bir kavramdır “hayvan” dersin hakaret sayarlar, “aslan” dersen övünürler, bu noktada siyasetçiyim diye ortada dolanan kişiler biraz hoşgörülü olmalı, hele hele kendini milliyetçi olarak takdim eden bir siyasetçi Türk Ordusu’nun kahraman bir mensubuna en azında terörist başı Öcalan’a gösterdiği tahammül ve hoşgörüyü esirgememelidir değil mi?

Bu adı bile belirsiz yeni süreçte MHP cenahından gelip hak verilmesi mümkün olmayan tuhaf tuhaf sözler eden çok kişi var.

Örneğin, komisyonda konuşan Prof. Havva Arslan da: “Torunlarımız, torunlarımızın torunları, gelecek kuşaklar için bunu yapmak zorundayız. Önümüzde örnekler var. Fatih var, Atatürk var. Hatta yani şu anda belki Meclis’te bunu söylemek doğru değil ama ben MHP kökenli birisi olarak söyleyeyim, Abdullah Öcalan'ın yaptığı şey gerçekten bir liderlik örneği” demiş...

Bu hanımefendiye şimdi “Aposever” desek suç mu olacak?

Bu memlekette suçu ve suçluyu övmek suç olmaktan çıkarıldı da bizim mi haberimiz yok?

Yahu hangi akıl, hangi bilgi eli kanlı bir katil ile “Fatih” gibi çağ açıp çağ kapatan, “Atatürk” gibi dünyaya emsal olmuş bir devrimi gerçekleştiren devlet adamlarını kıyaslamaya kalkışabilir?

Bakın buradan açıkça söyleyeyim titrinde Prof. yazan bu kişi yaptığı bu kıyaslama ile zır cahil olduğunu, diplomasını sokakta bulduğunu kanıtlamış bulunmaktadır. Ülkemizde akademik seviyenin ne kadar çökmüş olduğunun son kanıtı bu hanımefendidir.

Şimdi buna bir çift laf söylemeyenlerin kalkıp teröristler ve terörizm ile mücadelede canını ortaya koyan kahraman bir askeri muktedirlere hakaret etti gerekçesiyle tutuklaması benim içimi acıtıyor, ya sizin?