Orkun Özeller yalnız değildir

Annemin babası Kahramanmaraşlı olan 1874 doğumlu merhum Ali Rıza Sun dedem 1. Dünya savaşı ile İstiklal Savaşımıza katılan Türk subayıydı.

Kerkük Türk’ü 1896 doğumlu Anneannem Şehnaz Sun ile bu fotoğrafı odamda asılıdır.

Milli Savunma Bakanlığına başvurarak dedem Ali Rıza Sun’un askerlik safahatının belgelerini aldım.

Dedemin resmi askerlik safahatından hicri olan yılları miladi takvime çevirerek düzenlediğim belgede çok önemli bir ayrıntı gördüm.

Mülâzım-ı evvel Üsteğmen Ali Rıza Sun 1902 – 1909 yılları arasında Şam’da 5. Ordunun subayıymış.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Şam’daydı ve onun da görev yıllarına baktım.

1905–1907 arası Erkân-ı Harp Yüzbaşısı Mustafa Kemal Şam’da 5. Ordu komutanlığında görevdeydi.

Aman Allah’ım dedim!

Dedem Üsteğmen Ali Rıza Sun, Yüzbaşı Atatürk’le birlikteymiş.

Ne kadar mutlu olduğumu, ne kadar gurur duyduğumu kelimelerle anlatamam.

Milli Savunma Bakanlığına başvurarak dedem Ali Rıza Sun’un “İstiklal Madalyası” tahsisinin bana intikal etmesini istedim.

Gerekli nüfus belgelerini temin ederek Ankara Askerlik şubesine teslim ettim.

Ve işte hayatımın en önemli gurur belgesi olarak, “Beratı” resmi yazımı ve orijinal kırmızı kurdeleli İstiklal Madalyamı aldım.

Değerli okurlarım,

1 Ağustos 1980’de Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda Asteğmen öğrenci olarak vatani görevime başladım.

Asteğmen üniformamı, Mavi beremi ve 7879 sayılı Komando Brövemi 4 aylık eğitimimi tamamlayıp aldım.

14 ay Yüksekova 2. Komando Taburunda bölük komutanı Asteğmen olarak görev yaptım

Beytüşşebap geçidindeki Kavaklı mezrasında yaptığımız operasyonda komando çavuşum Mehmet Günaydın kollarımda şehit, 2 komandom da gazi oldu.

Nisan 1981’de teskere alırken işe bu “Takdirname” ile ödüllendirildim.

Teskere aldıktan sonra Eğirdir’den mezun Komando Asteğmenlerle EKOMAD Derneğini kurduk.

Subay ve Astsubaylarımızdan kurulan ilk ve tek Asteğmenler Derneğidir

Değerli okurlarım.

28 yıl görev Türk Silahlı Kuvvetleri’nde vatan görevi yapan emekli Albay Orkun Özeller,

Eğirdir’de benim gibi komando eğitimi alan, bordo bereli olarak özel kuvvetlerin ülkemizde ve sınır ötesi askeri harekatlarında; kollarında şehitler ve gaziler veren kahraman Türk askerlerinden birisidir.

Bebek katili Öcalan’a “Önder” denmesinden de af çıkartma çabalarından da en az benim kadar rahatsız olduğunu açıklamalarından anlıyorum.

Gerek siyasiler, gerek savcı ve hakimler Özeller komutanımızın sözlerini siyaseten ya da hukuken değerlendirirken 28 yıllık mesleki hayatında yaşadığı çatışmaları eğer askerlik yaptılarsa oturup düşünsünler.

İstiklal Madalyamı ve komando brövemi göğsüme onurla taktım EKOMAD komando şapkam ile fotoğraf çektirdim.

Kahpe PKK’nın binlerce vatan evladını şehit ve gazi yapan hain teröristleri de Öcalan da asla affedilemez.

Bebek katili Öcalan’dan “önder” olmaz, olamaz.

“Olur” diyenleri şiddetle nefretle kınıyorum.

Büyük Türk Milletinin tek ölümsüz önderi Atatürk’tür.

Orkun Özeller yalnız değildir ve tahliye edilinceye kadar İstiklal Madalyam ve Brövem göğsümde kalacaktır.

Değerli okurlarım,

