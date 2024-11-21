Orkun, Premier Lig yolcusu

Liverpool ve Manchester United, Benfica'nın 23 yaşındaki milli orta saha oyuncumuz Orkun Kökçü için transfer yarışına girdi. Portekiz kulübü, milli futbolcuyu 60-70 milyon euro arasında bir bedelle satmayı planlıyor.

Liverpool'un, teknik direktör Arne Slot ile Kökçü'nün geçmişte Feyenoord'da birlikte çalışmış olması nedeniyle transferde bir avantaj sağladığı belirtiliyor. Hollandalı teknik adamın, Kökçü'nün oyun tarzını ve yeteneklerini yakından tanıması, İngiliz kulübünü bir adım öne çıkarıyor.

Orkun Kökçü, bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre, oyuncunun piyasa değeri şu anda 28 milyon euro seviyesinde. Ancak Benfica'nın oyuncunun potansiyeli ve performansını göz önünde bulundurarak daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.

Kökçü'nün kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Transfer sürecinde Liverpool ve Manchester United'ın yanı sıra başka Avrupa devlerinin de devreye girebileceği konuşuluyor.