Orkun’dan Portekiz Ligi'ne olay yorum: Tepkisi ortalığı karıştırdı

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü, performansıyla bu yıl kariyer sezonunu yaşamıştı. Şampiyonluğu son haftada Sporting Lisbon’a kaptıran Benfica’da takımın kilit ismi olan Orkun, 7 gol 7 asistle önemli bir skor katkısı da yaptı.

Orkun’un bu performansına karşın sezonun sona ermesiyle seçilen Portekiz Ligi'nde en iyi orta sahalar listesinde Milli futbolcumuza yer verilmedi.

Portekiz Ligi'nin resmi hesabından sezonun en iyi orta sahalarının Sporting Lisbon’dan Hjulmand, Benfica’dan Aurnes ve Guimares’ten Tiago Silva olduğu duyuruldu.

Orkun Kökçü ise bu isimlerin arasında olmamasına Portekiz Ligi hesabına yaptığı yorumla tepki gösterdi. 24 yaşındaki oyuncu paylaşıma iki emoji ile cevap verirken bu yorum yüzlerce etkileşim aldı.

Orkun’a Benfica taraftarları yoğun bir destek gösterirken, diğer takım taraftalarından ise yorumuna tepkiler geldi.