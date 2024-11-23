Orlando Magic, Lakers’ı son saniyede yıktı

Orlando Magic, Los Angeles Lakers’ı 119-118 yenerek altı maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Magic, üç oyuncusundan yoksun olmasına rağmen harika bir geri dönüşe imza attı. Wagner, 37 sayısının 15’ini son çeyrekte attı ve 11 asist yaptı. Jalen Suggs ise 23 sayı kaydetti. Magic, son sekiz maçının yedisini kazandı.

Lakers, son saniyelerde Anthony Davis’in kaçırdığı iki serbest atış ve ardından son toplarda attığı 18 metrelik atışla maçı kaybetti. Davis, 39 sayısı ve 9 ribaunduyla takımının en skorer oyuncusu oldu. LeBron James ise 31 sayıya ulaştı ve bunların 14’ünü son çeyrekte kaydetti. Ancak Lakers, son 39 saniyede 6 serbest atışın 4’ünü kaçırarak maçı kaybetti. Bu, Lakers’ın evindeki sekiz maçlık galibiyet serisinin sonu oldu.

Orlando’nun bu galibiyeti, önemli eksiklere rağmen zaferle sonuçlanan zorlu bir maç oldu.

FRANZ WAGNER GAME WINNER OVER THE LAKERS ???????????? pic.twitter.com/8yL14KwPIb — Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2024

DİĞER MAÇLAR

Charlotte Hornets, Detroit Pistons’ı 123-121’lik skorla uzatmada yendi. Brandon Miller, 38 sayısıyla kariyer rekorunu kırarken, LaMelo Ball da 35 sayı ve 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Detroit, Cade Cunningham’ın 27 sayılık performansına rağmen maçı kaybetti.

Toronto Raptors ise Minnesota Timberwolves’ı 110-105 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. RJ Barrett, 31 sayı attı ve Scottie Barnes’ın dönüşüyle Toronto daha güçlü bir görüntü sergiledi. Minnesota, Anthony Edwards ve diğer oyuncuların çabalarına rağmen galip gelemedi.