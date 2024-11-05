Orlando Pirates 7'de 7 yaptı

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Orlando Pirates 7'de 7 yaptı

Güney Afrika futbolunun parlayan yıldızı Orlando Pirates, Richards Bay'i 1-0 yenerek Betway Premiership'teki yedinci galibiyetini alarak tarihi bir başarıya imza attı ve zirvedeki yerini korudu.

Orlando Pirates, yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaparak, Betway Premiership'teki yedinci galibiyetini Richards Bay FC'yi 1-0 yenerek elde etti. Bu zaferle, Pirates tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yaparak, art arda yedinci galibiyetini almış oldu.

Pirates, bu maçla kulüp tarihinde ilk defa bir PSL sezonunun başında yedinci galibiyetini kazandı. Bu başarı, takımın kulüp tarihindeki önemli bir dönüm noktasıydı. Ayrıca, teknik direktör Jose Riveiro, Pirates'teki 100. maçına çıkarken, bu başarıyı PSL dönemindeki ikinci teknik direktör olarak elde etti. Riveiro, bu süreçte 61 galibiyet, 20 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.

Pirates, ligdeki bu galibiyetle yenilgisizliğini sürdürdü ve yedinci maçında da zafere ulaşarak, 21 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Mamelodi Sundowns'un 6 puan önünde zirvede bulunuyorlar. Maçın tek golünü atan Evidence Makgopa, bu sezon dördüncü golünü atarak, takımının galibiyetine katkı sağladı.

Richards Bay FC ise Orlando Pirates'e karşı temiz bir sayfa açma fırsatını kaçırdı. Geçen yıl Eylül ayından bu yana evlerinde Pirates’a karşı tek temiz sayfa tutan takım olan Richards Bay, bu sefer savunmasını aşmayı başaramadı.

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