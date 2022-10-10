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Orman Bölge Müdürlüğü 50 dönümlük alanı kiraya vermek için ihale açtı. İYİ Partili Belediye Başkanı teklif verince ihale iptal edildi

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bugün Demre İlçesi Şahin Tepesi Mevkii’nde 50 dönümlük orman vasfındaki alanı kiraya vermek için ihaleye duyurusu yaptı. İhale öncesi ‘Halkını düşünen bir başkanın mücadelesine tanıklık edeceksiniz.’ açıklaması yapan İYİ Partili Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, teklif verince bugün yapılan ihale iptal edildi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 19:40
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Orman Bölge Müdürlüğü 50 dönümlük alanı kiraya vermek için ihale açtı. İYİ Partili Belediye Başkanı teklif verince ihale iptal edildi

Orman Bölge Müdürlüğü 50 dönümlük alanı kiraya vermek için ihale açtı. İYİ Partili Belediye Başkanı teklif verince ihale iptal edildi
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İhale edilecek ormanlık alanın videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Demre Belediye Başkanı Avukat Okan Kocakaya, yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu. Kocaya, video görüntüsünün yanında paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli Hemşehrilerim, Şahin Tepesi mevkiinde, orman vasfında 50 dekarlık (dönümlük) alan, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, 20 yıl süre ile kiralanması için 10.10.2022 tarihinde (yarın) ihaleye çıkacak. Yarın halkını düşünen bir başkanın mücadelesine tanıklık edeceksiniz.”

DEMRE BELEDİYESİ İHALEYE GİRDİ

İhaleye Demre Belediyesi’nin iştirakçi kuruluşu ile Demre Belediyesi’nin girdiğini duyuran Kocakaya, son durumu sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

İHALEDE SON DURUM

MÜCADELEYE DEVAM

Kıymetli Hemşehrilerim,

Şahintepesi mevkiinde, orman vasfında bulunan 50 dönümlük alanın 20 yıl süre ile kiralanmasına dair ihale, Finike Orman İşletme Şefliği’nde saat 11:00 de başladı.

İhaleye;

1- Ali Topcu

2- Süleyman Topcu

(Semih Koparıcı’ya vekaleten)

3- Belediyemizin Kamu Şirketi

4- Demre Belediyesi olmak üzere toplam 4 katılımcı teklif verdi.

Katılımcıların ihale dosyalarının incelenmesi safhasında, teklif mektubundaki hata sebebiyle ilk katılımcı Ali Topcu ihaleden elendi.

İkinci katılımcıya vekaleten katılan Süleyman Topcu’nun imza beyannamesi olmaması sebebiyle elenmesini beklerken, ihalenin tümden iptaline karar verildi.

İhalenin, kalan iki katılımcı olan Belediyemiz ile Belediyemizin Kamu Şirketi arasında açık artırma usulü ile devam etmesi gerekirken; İhale Komisyonu tarafından iptal edilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Karara karşı itirazımızı yazılı olarak sunduk.

Yasal yollara başvuracağız.

Bu yeri sizlere kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Bilgilerinize saygıyla sunarım.

Demre Belediye Başkanı

Av. Okan KOCAKAYA

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