Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'den havalanan yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaybolduğunu açıkladı. Yaşanan olay sonrası arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir."

"Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

'1 PİLOT ŞEHİT OLDU'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kaybolan uçağın düştüğünü ve pilotunun şehit olduğunu açıkladı. Yumaklı, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

'Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.'

İKİ GÜNDE İKİNCİ UÇAK VAKASI

Azerbaycan'daki zafer törenlerine katılan askerleri taşıyan askeri kargo uçağı 11 Kasım tarihinde Gence kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan'da düşmüştü. Yaşanan olay sonrası uçakta bulunan 20 Türk askeri şehit olmuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin çabaları sonrası naaşlarına ulaşılan şehitler akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Öte yandan 2012 yılında Suudi Arabistan'dan alınan düşen uçağın kara kutusu bulunarak Türkiye'ye getirilmişti. Uçağın neden düştüğüne dair detaylar kara kutuda gerçekleştirilen incelemeler sonrası ortaya çıkacak.

Bugün yangın söndürme aracının Hırvatistan'da düşmesinin ardından 2 günde 2 uçağımız düşmüş oldu. Gürcistan'da düşen kargo uçağında 20, Hırvatistan'a düşen uçağımızda ise 1 şehidimiz var.

HIRVAT BASINI DA UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Hırvat basınında yer alan habere göre kaybolan uçağın düştüğü yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Enkazına ulaşılan uçağın Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan yangın söndürme uçağı olduğu belirtilerek şu fotoğraflar paylaşılmıştı: