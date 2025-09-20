Orman içindeki evde yangın çıktı: İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Kaynak: İHA
Denizli’de ormanlık alan içinde yer alan evde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan söndürdü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Tekkeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ormanlık alanın içinde bağ evi olan bir vatandaş kaynak yaparken, kaynaktan çıkan kıvılcımlar alanda bulunan kuru otlara sıçradı. Hızla yayılan yangın bölgede bulunan hurdalara tutuşturdu.

Vatandaşın kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın hızla büyüdü. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen orman ve itfaiye ekipleri, bahçede çıkan yangının ormana sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaralanan veya hayatını kaybeden olmadığı belirtildi.

