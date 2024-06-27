Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi

Kaynak: İHA
Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, orman işçilerini taşıyan bir traktör devrildi. Kazada, biri ağır olmak üzere dört işçi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sularında kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ağaç kesim alanına gitmekte olan ve Eyüp Ü. (40) yönetimindeki traktör, yamaçta kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Eyüp Ü. ile traktörde bulunan Süleyman A. (56), Furkan A. (17) ve Seyfettin Ş. (29) yaralandı. Diğer orman işçileri tarafından traktörün altından çıkarılan yaralılar,

ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Eyüp Ü.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

73297-2.jpg

73297-1.jpg

73297.jpg

Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan flaş İmamoğlu açıklaması. Özel'in yerine İmamoğlu iddiası soruldu Gündem
Kılıçdaroğlu'ndan flaş İmamoğlu açıklaması. Özel'in yerine İmamoğlu iddiası soruldu
Park halindeki araç alev alev yandı Gündem
Park halindeki araç alev alev yandı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu Gündem
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Düzenek kurup doğalgaz borusu patlattı Gündem
Düzenek kurup doğalgaz borusu patlattı
Polisler trafik kabadayılarını bir güzel dövdü. Dayak yiyince akıllandılar Gündem
Polisler trafik kabadayılarını bir güzel dövdü. Dayak yiyince akıllandılar
Milli yüzücü Paris biletini kaptı Spor
Milli yüzücü Paris biletini kaptı