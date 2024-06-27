Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi

Kaza, saat 09.00 sularında kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ağaç kesim alanına gitmekte olan ve Eyüp Ü. (40) yönetimindeki traktör, yamaçta kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Eyüp Ü. ile traktörde bulunan Süleyman A. (56), Furkan A. (17) ve Seyfettin Ş. (29) yaralandı. Diğer orman işçileri tarafından traktörün altından çıkarılan yaralılar,

ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Eyüp Ü.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.