Orman işçisi ağaçlara damgalama yaparken uçuruma yuvarlandı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kumluca beldesi Bağdatlı köyü mevkiinde meydana geldi. Sarıkaya mevkiinde yıkık ağaçlara damga vuran Açıkgöz, yağışlı hava nedeniyle dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 200 metre yükseklikten yuvarlanan Açıkgöz’ü gören diğer orman işçileri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yaklaşık 2 saat süren zorlu bir çalışma sonucunda yaralı işçiye ulaştı. Jandarma ekiplerinin de yardımıyla sedyeye alınan Açıkgöz, uçurumdan ambulansa taşındı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açıkgöz’ün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.