Orman köylülerine ekipman desteği

Oltu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı) desteklemeleri kapsamında orman köylülerine yönelik büyük bir teşvik programı hayata geçirildi.

Köylülere 14 adet traktör, 3 karavan, 1 tomruk çekme vinci ve 1 tomruk soyma makinası teslim edildi. Bölge halkına toplamda 1 milyon 100 bin TL tutarında sıfır faizli destek sağlanmış oldu. Sağlanan bu destekler 7 yıl vadeli ve faizsiz krediyle köylülerin kullanımına sunuldu.

"ORMAN KÖYLÜLERİNE DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Teşvik programında konuşma yapan Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt , "Malumunuz Orman Genel Müdürlüğümüz bu günlerde yangınlarla çok büyük bir mücadele savaş vermektedir. Bu mücadelede hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Orman köylülerimize vermiş olduğumuz destekler dolayısı ile bir araya geldik. "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" düsturunu benimseyen Orman Genel Müdürlüğü tam 186 yıldır orman köylülerimizin yüreğine dokunmuştur, dokunmaya devam etmektedir. Orman köylülerimiz, Orman Genel Müdürlüğünün hısımı ve akrabasıdır. Köylülerimiz olmadan ormanları korumamız ve geliştirmemiz mümkün değildir. Bizlerde köylülerimizin hayatını kolaylaştırmak için tedbirler almak ve onlara yardımcı olmak istihdam oluşturmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GENİŞ KATILIMLI BİR PROGRAM YAPILDI

Programda Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve AKP Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de birer konuşma yaptı. Daha sonra programa katılan protokol tarafından traktör ve iş makineleri alan orman köylülerine sertifika verdiler.

Programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, AKP'li Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Turgay Kahraman, Oltu Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Kılbaş, Oltu İlçe Tarım Müdürü Temel Aslan, AKP İl Başkan Yardımcısı Yavuz Bedir, AKP ilçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam, Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca ve Oltu Belediye Meclis üyesi İlhami Demir'in yanı sıra vatandaşlar ve teşvikten yararlanan köylüler katıldı

"ORKÖY DESTEKLEMELERİ KIRSAL KALKINMANIN LOKOMOTİFİ"

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Oltu Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ORKÖY desteklemelerinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini ve bölge köylüsünün kalkınması için her türlü imkânın seferber edileceğini belirtti. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yapılan desteklemelerin sadece ekonomik değil, sosyal açıdan da bölgeye ciddi katkılar sunduğunu belirttiler. Anayasa'nın 170. maddesi gereği orman köylüsünün korunması ve kalkındırılmasının devlet güvencesi altında olduğunu hatırlatan yetkililer, şu açıklamada bulundu: "Orman köylümüzü ekonomik ve sosyal maksatlı projelerle desteklemekteyiz. Bu desteklemelerin temel gayesi; orman köylüsünün yerinde kalmasını ve kalkınmasını sağlamak, hayat kalitesini ve gelir seviyesini artırmak, orman ile halk ilişkilerini iyileştirmek ve orman üzerindeki baskıyı azaltarak halkın sosyal ve ekonomik gelişimini desteklemektir."