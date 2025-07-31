Orman kundakçıları İHA'ya suçüstü yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Orman kundakçıları İHA'ya suçüstü yakalandı!

Adana'da orman yangını çıkartmaktan tutuklanan 3 kişinin yakalanma anlarına ait İHA görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Bayraktar TB2 tarafından kaydedildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, son günlerde art arda çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan takip sonucu yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

1-004.jpg

Yarımca Mahallesi'nde sık sık yangın çıkması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapanlar kurarak havadan İHA ile izleme başlattı.

2-015.jpg

Bayraktar TB2, 25 Temmuz saat 21.00 sularında çıkan bir yangını 2 dakika içinde tespit etti ve ekipleri harekete geçirdi.

3-006.jpg

4-002.jpg

TUTUKLANDILAR

Orman Bölge Müdürlüğü'nün durumu jandarmaya bildirmesi üzerine şüpheli araç durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yangına sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Aracı yanan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu
Aracı yanan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu
İYİ Parti'den BTP'ye Birinci Vazifen mitingine davet
İYİ Parti'den BTP'ye Birinci Vazifen mitingine davet
Avşa’da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: Hastanede hayatını kaybetti
Avşa’da kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: Hastanede hayatını kaybetti
Elini makinaya kaptıran işçi yaralandı
Elini makinaya kaptıran işçi yaralandı
TFF Başkanı Süper Lig'i yerin dibine batırdı!
TFF Başkanı Süper Lig'i yerin dibine batırdı!