Orman memurundan insanlık dersi! Gözetleme kulesinde nefes kesen anlar: Alevlerden kaçış

Gazipaşa’da Beyobası Mahallesi Sanayi Küme Evleri arkasında sabah başlayan yangın, rüzgârla hızla yayıldı.
Alevler, Karadağ üzerinden Kızılin ve Selinus Sahili’ne ilerledi. Karadağ zirvesindeki orman gözetleme kulesi de tehdit altındaydı.
3 saatte kontrol edilen yangında, kuledeki personelin yaşadığı tehlikeli anlar cep telefonuyla görüntülendi.
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ALEVLERLE BURUN BURUNA GELDİLER
Yangının hızla büyüdüğü sırada, kuledeki personel büyük riskle karşılaştı. Alevlerin kuleyi sardığı anlar, bir görevlinin cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, duman ve alevlerin kuleyi çevrelediği, personelin tahliye için uygun anı beklediği görülüyor.
Görevliler, alevlerin yaklaşmasıyla kuleyi terk ederek güvenli bölgeye ulaştı. Kule, ekiplerin söndürme çalışmasıyla yanmaktan kurtarıldı.
KAPLUMBAĞAYI ALEVLERDEN KURTARDI
Yangın sırasında bir kaplumbağa son anda kurtarıldı. Orman muhafaza memuru Mehmet Nacar, alevler arasında bir kaplumbağa gördü.
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Nacar, kaplumbağayı elleriyle alarak yangın bölgesinden uzaklaştırdı ve su içirdi. Kaplumbağa, güvenli bir alanda doğaya geri bırakıldı.
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