Orman yangını Arnavutköy’ü korkuttu! Sigara şüphesi...

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Arnavutköy’de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı. Sigara izmariti şüphesiyle başlayan yangını, Belediye Başkanı Candaroğlu yerinde takip etti.

Olay, Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

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Saat 13.15 sıralarında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekiplerine ihbarda bulundu.

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Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altındı.

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Yangın söndürme çalışmaları devam ettiği sırada, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da çalışmaları yakından takip etti.

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SİGARA İZMARİTİ ŞÜPHESİ

Ekipler, yangını kontrol altına alırken, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayın yaşandığı yerde ilk incelemeleri yapılırken, yangının ormanlık alana atılan sigara izmaritinden çıkarak, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü düşünülüyor.

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Orman yangını Arnavutköy’ü korkuttu! Sigara şüphesi...

Orman yangını Arnavutköy’ü korkuttu! Sigara şüphesi...

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