Orman yangını büyüdü. İzmir Manisa otoyolu trafiğe kapatıldı

Türkiye'nin üç kentinde yangınlar başladı: İzmir, Bursa ve Balıkesir. Yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda nedeni henüz belirlenemeyen yangın hızla büyüyor.

İzmir-Manisa arasındaki ulaşım yangın nedeniyle kesildi ve yoğun duman sebebiyle Sabuncubeli tünelleri kapatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediyor.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Arazide başlayan ve ormana sıçrayan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Yangına müdahale için bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı, 5 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve yaklaşık 50 personel sevk edildi.

BURSA'DA YANGIN

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Sırameşeler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis güvenlik önlemleri aldı ve yangın, itfaiyenin bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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