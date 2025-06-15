Orman yangını Keşan’ı sardı: Yerleşim yerleri risk altında! Havadan ve karadan büyük mücadele!

Alınan bilgiye göre, Erikli ile Mecidiye arasındaki ormanlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevreyi tehdit etti.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve iş makineleri gönderildi.

Yangına karadan itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler destek sağlıyor.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.