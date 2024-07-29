Orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleme: Kaynak: AA
Orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’da meydana gelen orman yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Ülke genelinde sıcak havaların etkisini sürdürmesine paralel olarak orman yangınları da meydana gelmeye devam ediyor. Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar yangını yetkililere bildirdi.

Yapılan ihbar sonrasında olay yerine itfaiye polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri intikal etti. Havadan ve karadan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmasını yaptıktan sonra 2 dönümlük yangının sebebi araştırılıyor.

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