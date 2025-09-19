Orman yangını mahallelere sıçradı! Tahliye emri verildi: Rüzgarın etkisi ile giderek büyüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA

Alanya’nın Aliefendi Mahallesi’nde gece başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Tahliye edilen mahallede havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi’nde dün gece saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerlerine yaklaşınca mahalle tamamen tahliye edildi.

Yangının başlamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 20 arazöz, AFAD, itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrikler tedbir amacıyla kesilirken, vatandaşlar hem kendilerini hem de hayvanlarını güvenli bölgelere taşıdı. Alevlerin arasında kalan bazı seralar tamamen yanarken, evlerde de maddi hasar meydana geldi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle İspatlı Mahallesi’ne sıçradı. Ekipler gece boyunca yoğun çaba sarf etti. Sabah saatlerinde 2 uçak ve 5 helikopterle havadan müdahale başlatıldı. Yangının İshaklı Mahallesi’ne geçmesini engellemek için çevreleme çalışmaları sürüyor.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Öztürk, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin koordineli şekilde çalıştığını ve vatandaşların güvenliği için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

alanyadaki-orman-yangininda-2nci-gun-920363-273510.jpg

alanyadaki-orman-yangininda-2nci-gun-920365-273510.jpg

alanyadaki-orman-yangininda-2nci-gun-920366-273510.jpg

Yılın ilk karı yağdı! Yollar beyaza büründü
Diyanet İşleri Başkanı değişti… İşte ilk Cuma hutbesi
Semiramis Pekkan hastanede hayatının şokunu yaşadı!
Her diş gıcırdatanlar migren mi? İşin uzmanları anlattı
Ece Üner hakkında flaş karar! Yargılanıyordu...