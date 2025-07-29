Orman yangını Trump projesi mi?

Türkiye’nin en büyük nadir toprak elementi rezervlerinden birine sahip olan Eskişehir Beylikova bölgesinde çıkan orman yangınları hakkında konuşan gazeteci Erdem Atay, yangınların rezerv sahasında çıkmış olmasını tesadüf olarak görmediğini belirterek olayların arkasında Amerikan ve küresel çıkar ilişkilerinin olabileceğini iddia etti.

Gazeteci Erdem Atay, “ABD PKK terör örgütünü bitirme karşılığında Eskişehir Beylikova’daki nadir elementler rezervimiz istedi” haberi, 9 Mart 2025’te Sabah’ta çıktı! 4.5 ay sonra bölgede orman yangını çıktı” dedi.

Gazeteci Erdem Atay Veryansın TV’de, Eskişehir’de orman yangınlarının, nadir elementlerin bulunduğu bölgede çıkmış olmasını sorgulayarak şöyle konuştu:

“Konuştuğum bir bürokrat, ilginç bilgiler verdi ve ‘Ülkede artık zenginlere ve küresel şirketlere çıkarılabilecek bir maden ruhsatı kalmadı. Toprak kalmadı ülkede. Fakat şu an girilmeyen bölgelere girmek isteyenler, bu yasaları çıkaran ekiptir.” dedi. Bu yasaları küreselciler ve bu ülkedeki büyük şirketler istiyor ve biz de yapıyoruz öyle mi?’ siye sordum. ‘Evet’, dedi. Hikâye bu kadar açık ve net.

Bir baktık ki, Seferihisar’ın neredeyse yüzde 10’una denk gelen bir alanda lityum madenciliği ve karbondioksit ticareti için harekete geçen bir şirket çıktı karşımıza. Şirket Seferihisar’ı istiyordu. Şaşırmadık tabii. Eskişehir’de yanan yerlerden biri de Beylikova’ydı. Bildiğiniz gibi Rusya – Ukrayna savaşını bitireceğini söyleyen Trump, Ukrayna’ya açık açık barışı sağlama karşılığında ülke topraklarında bulunan nadir elementlerin yüzde 50’sini alacağını söylemişti.

Büyük tartışmalar yaşansa da, ABD ile Ukrayna arasında bu konuda anlaşma sağladığı belirtilmişti. Beylikova başta olmak üzere Eskişehir, Bilecik ve bölgede dünyanın en değerli ikinci madeni bulunduğu haberleri ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir’de keşfedilen nadir toprak elementleri rezervinin önemine dikkat çekmiş ve bu rezervin Türkiye’nin enerji sektöründeki stratejik konumunu pekiştireceğini söylemişti. Bulunan 17 nadir toprak elementinin 10’unun Eskişehir’de olduğu belirtilmişti. Düşünün dünyanın en büyük nadir toprak elementi rezervi 800 milyon tonla Çin’de bulunurken, Eskişehir’deki Beylikova Maden Sahası’nda tespit edilen rezerv 694 milyon tonla ikinci sırada.

9 Mart 2025’te ise AKP’nin gazetesi Sabah gazetesinde çarpıcı bir yazı vardı. Yazı Yüksel Aytuğ’a ait.

Başlık: Donald Trump Eskişehir’i istedi

Aytuğ, yazısında yazar Haluk Özdil’in iddiasını dile getiriyordu.

İddiaya göre, Donald Trump Mart başında Beyaz Saray’da gizli bir toplantı yaptı, Türkiye’den Suriye ve Irak’taki silahlı terör örgütlerinin ortadan kaldırılması karşılığında Eskişehir’de bulunan nadir toprak elementlerini isteyelim demiş. Bu da ABD medyasına sızmış. Yazının devamı şöyle, “Trump, Çin’in nadir toprak elementlerini satmayı durdurması halinde ABD sanayisinin büyük bir krize girebileceği gerçeğinden hareketle Türkiye’de Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bulunan yüzlerce milyon tonluk nadir toprak elementlerinin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu, Ukrayna ile yapmak istedikleri anlaşmanın bir benzerinin Türkiye ile yapılması durumunda kendilerinin de Türkiye’nin ayak bağı olan Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör örgütlerini tamamen ortadan kaldırabileceklerini dile getirmiş.”

Ben söylemiyorum Sabah gazetesinde yazıyor…

Haluk Özdil’den alıntı yaparak diyor ki, “ABD, PKK terör örgütünü bitirme karşılığında madenlerimizi alacak!”