Orman yangınına karşı kritik önlem: 150 kilogram atık toplandı

Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Kaymakamlık ve ilçe kamu kurumları personelinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla, "Doğaya şişe atma, ciğerlerimizi yakma" sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında, Kervansaray Ormanları'nda temizlik çalışması yapıldı.

Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, güneş ışığını mercek gibi odaklayarak yangın çıkarma riski taşıyan cam ve plastik şişeler ile diğer katı atıklar doğadan toplandı.

Yaklaşık 150 kilogram atık toplanarak geri dönüşüme gönderildi.

Etkinliğe gönüllü olarak katılan vatandaşlar, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çekerek, çevre bilinci oluşturmak adına bu tür çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.