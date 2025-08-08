Orman yangınına keçili çözüm

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
İspanya, ormanda kuru otları yemesi ve doğal temizleyici olması nedeniyle yüzlerce keçiyi ormana bıraktı.

Aşırı sıcaklıklar sonucu orman yangınları ile mücadelede farklı yöntemler aranıyor. İspanya da çok eski bir orman yangını engelleme yöntemine geçiş yaptı: Keçiler!

Avrupa Birliği'nin finansal olarak desteklediği Mataró kentinde başlatılan bir pilot proje, 300 keçilik sürü, kuru çalıları ve dikenli bitkileri kemirerek orman yangınlarına karşı mücadeleye katkı sağlaması hedefleniyor.

Koyun ve keçilerin orman altı bitki örtüsünde biriken kuru ot, çalı ve yabani bitkileri doğal yollarla temizlemesi yangın riskini ve yayılımını düşürdüğü bildiriliyor.

SADECE KEÇİLER DEĞİL; ATLAR VE İNEKLER DE KULLANILIYOR

Elbette bu ilk değil. Dünyanın başka noktalarında da bu yöntem kullanılıyor. Yangınlarla gündeme gelen ve her yıl yüz binlerce hektarlık alanı küle dönüşen ABD'nin California eyaletinde de çok sayıda şirket, planlı keçi otlatma için anlaşma imzaladı.

Portekiz'de nesli tükenmekte olan Garrano atlarını orman yangınlarını engellemesi için ormana bırakırken; Kanada ise inekleri bu amaçla kullanıyor.

Fransa cayır cayır yanıyor: Son 50 yılın en büyük yangınıFransa cayır cayır yanıyor: Son 50 yılın en büyük yangını

