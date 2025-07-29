Orman yangınına müdahale 6 saattir sürüyor!



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 18.06'da çıkan yangına Orman İşletme Müdürlükleri, belediyelere ait itfaiye araçları, İl Özel İdaresi, DSİ, Kardemir AŞ, AFAD, Karayolları, jandarma, emniyet ve çevre illerden gelen ekipler ile gönüllüler müdahale ediyor.

Çalışmalara 4 helikopter, 116 araç ve çok sayıda iş makinesi ile çok sayıda personel destek veriyor.



Sahadaki ekiplerin yangına müdahalesinin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.