Orman yangınına müdahale 6 saattir sürüyor!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Orman yangınına müdahale 6 saattir sürüyor!

Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Kahyalar Köyü Pirinçlik mevkisinde çıkan orman yangınına 6 saattir müdahale ediliyor.


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 18.06'da çıkan yangına Orman İşletme Müdürlükleri, belediyelere ait itfaiye araçları, İl Özel İdaresi, DSİ, Kardemir AŞ, AFAD, Karayolları, jandarma, emniyet ve çevre illerden gelen ekipler ile gönüllüler müdahale ediyor.

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Çalışmalara 4 helikopter, 116 araç ve çok sayıda iş makinesi ile çok sayıda personel destek veriyor.


Sahadaki ekiplerin yangına müdahalesinin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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