Orman yangınına müdahale bütün gece durmadı. Zamana karşı yarış sürüyor

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Orman yangınına müdahale bütün gece durmadı. Zamana karşı yarış sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ilçesinde çıkan orman yangınına gece boyu müdahale edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

Havanın kararması ile birlikte 2 gece görüşlü helikopter yangına müdahale etti. Yangına karadan müdahale eden ekipler ise sarp arazileri tırmanarak alevleri durdurmaya çalıştı. Yangına müdahale eden 1 orman işçisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık yangına 6 uçak, 15 helikopter, 1 deniz aracı, 25 iş makinası ve 130 arazöz ile yangına müdahale edildiğini söyledi. Akbıyık, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile birlikte yangına müdahale eden ekipleri yerinde koordine etti. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da söndürme çalışmalarıyla ilgili Genel Müdür Karacabey'den bilgi aldı.

Menteşe’deki orman yangınında çalışmalar gece boyunca sürdü

Menteşe’deki orman yangınında çalışmalar gece boyunca sürdü

Menteşe’deki orman yangınında çalışmalar gece boyunca sürdü

Menteşe’deki orman yangınında çalışmalar gece boyunca sürdü

Menteşe’deki orman yangınında çalışmalar gece boyunca sürdü

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