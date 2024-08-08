Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular

Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Aydın’da çıkan orman yangınında alevlerin asılı Türk bayrağına ulaşmaması için ekipler yoğun bir mücadele verdi.

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Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular 1

Germencik'in Gümüşyeniköy Mahallesi'nde 7 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00 civarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi’ne kadar gelerek geniş bir alanda etkili oldu.

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Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular 2

Olay yerine çok sayıda ekip geldi. Ekiplere, yangın söndürme helikopteri ve uçakları da sortileri ile destek verdi.

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Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular 3

Alevlerin iç bölgelere yansımasıyla bazı bölgelerde vatandaşlar tahliye edildi.

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Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular 4

Alevlerin bölgede bir gönderde asılı bulunan Türk bayrağına yaklaşması sebebiyle itfaiye ve orman ekipleri yangının bayrağa ulaşmaması için yoğun seferber oldu.

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Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular 5

Ekipler, alevlere karşı mücadele vererek Türk bayrağına gelmesi engellendi.

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Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular 6

Vatandaşlar, alevlere karşı olağanüstü mücadele örneği sergileyen ekiplerin çalışmalarını gurur dolu gözlerle seyrederek teşekkür etti.

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Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular 7
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