Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular

Germencik'in Gümüşyeniköy Mahallesi'nde 7 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00 civarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi’ne kadar gelerek geniş bir alanda etkili oldu.
Olay yerine çok sayıda ekip geldi. Ekiplere, yangın söndürme helikopteri ve uçakları da sortileri ile destek verdi.
Alevlerin iç bölgelere yansımasıyla bazı bölgelerde vatandaşlar tahliye edildi.
Alevlerin bölgede bir gönderde asılı bulunan Türk bayrağına yaklaşması sebebiyle itfaiye ve orman ekipleri yangının bayrağa ulaşmaması için yoğun seferber oldu.
Ekipler, alevlere karşı mücadele vererek Türk bayrağına gelmesi engellendi.
Vatandaşlar, alevlere karşı olağanüstü mücadele örneği sergileyen ekiplerin çalışmalarını gurur dolu gözlerle seyrederek teşekkür etti.