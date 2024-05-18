Orman yangınını vatandaşlar ve itfaiye söndürdü

Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde kuru otlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otlardaki yangın kısa sürede ormanlık alana sirayet etti.

Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Ormanlık alandaki yangına itfaiye 6 araç ve 24 personelle müdahale edildi.

Ekipler, sarp dağlık ve kayalık alanda alevlere müdahale etmeye çalışırken vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. Geniş bir alana yayılan yangın, yoğun çalışmalar sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.