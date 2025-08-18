Orman yangınları Bilecik’te düşman işgalinden sonraki en büyük tahribata neden oldu

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Kaplan, Bilecik ve Sakarya illeri arasında Osmaneli-Taşoluk mevkisindeki yangında 11.558 hektar (15.411 futbol sahası büyüklüğünde) ormanlık alanın yandığını, Gölpazarı-Taraklı arasındaki yangında ise 5.917 hektar (7.889 futbol sahası büyüklüğünde) ormanlık alanın yandığını söyledi.

Şubat ve Temmuz 2025 arasındaki meteorolojik kuraklık haritasını paylaşan Mesut Kaplan, kuraklık ile orman yangınları arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Ekolojik, Çevresel ve Sosyo-Ekonomik, etkilerini sıralayan Kaplan birçok bitki ve hayvan türünün yaşam alanlarının yok olduğunu ve ekosistemde geri dönüşü zor hasarlar meydana geldiğini vurguladı. Kaplan ayrıca bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin de olumsuz etkilendiğini ve birçok çiftçi ve köylünün geçim kaynaklarını kaybederek ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bilecik'teki bu iki büyük yangın, orman yangınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması konusunda daha etkili stratejilere ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Mesut Kaplan, yangın önleme ekipmanlarının geliştirilmesi, orman yönetimi politikalarının gözden geçirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gibi önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ayrıca, yangın sonrası rehabilitasyon çalışmalarına da büyük önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

TEMA VAKFI'NIN KATKISI VE FİDAN BAĞIŞI KAMPANYASI

TEMA Vakfının, bu sürece önemli bir katkı sağlamak amacıyla bir fidan bağışı kampanyası başlattığını duyuran Mesut Kaplan, bu kampanyanın, devletin bölgede yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını destekleyerek yangınların yarattığı tahribatın telafi edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

KAMPANYAYA DAVET

Kaplan, “Bu kampanyaya herkesi davet ediyoruz. Fidan bağışı yaparak, hem doğaya hem de gelecek nesillere karşı sorumluluğunuzu yerine getirebilirsiniz. Her bir fidan, yanan ormanların yeniden yeşermesi ve bölgenin ekolojik dengesinin korunması için atılmış bir adım olacaktır. TEMA Vakfı'nın bu girişimi, toplumsal bilinci artırarak, doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.” dedi.