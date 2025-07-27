Orman yangınları ile ilgili flaş karar! Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya orman yangınları ile ilgili 3 kişi hakkında tutukluluk kararı çıktığını açıkladı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, "7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3'ü tutuklandı; 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Yangınların büyük kısmının dikkatsizlik ve ihmaller sonucu çıktığını ifade eden Bakan Yerlikaya, Sakarya, Karabük, Balıkesir gibi farklı illerdeki yangınların sebeplerine ilişkin detaylar paylaştı.

Sakarya Hendek’te tarla temizliği amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangında iki kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, bir kişi ise tutuklandı. Benzer şekilde Balıkesir’de temizlik amaçlı ateş sonucu çıkan yangınla ilgili de 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan ikisi tutuklandı.