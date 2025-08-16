Orman yangınları sonrası flaş karar: Bakan Yumaklı açıkladı

Sıcak hava ve insan etkileri ile sayıları her geçen gün artan orman yangınları ile mücadele ediyor. Çeşitli kentlerde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ederken yeni bir karar çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sene av yasağı getireceklerini söyledi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Yumaklı, yangınların yüzde 96’sının insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Artık geri dönülmez şekilde iklim değişikliğinin etkisini yaşıyoruz. Bu öngörüyü tüm dünya paylaşıyor. Son 2-3 senenin bu yılla karşılaştırmasını yaptığımızda artış var. 8 bölgedeki yangın kontrol altına alındı. 2025'te 5 bin 121 yangın çıktı. Türkiye bu yangınları kendi imkanlarıyla söndürdü."

Orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangınlarda artış var. Çıkan yangınların yangınların yüzde 60'ı orman dışı alanda çıkıyor ve orada söndürülüyor. Yüzde 30'una yakını orman dışına çıkıp ormana sirayet eden yangınlar, yüzde 10'u ormanda çıkan yangınlar."

"YANGINLARIN YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI"

"Hava sıcaklığı 30 derecenin üstündeyse, nem 30'un altındaysa ve rüzgar 30 km üstündeyse orman yangını için ortam hazırlanmış oluyor. Küçücük bir kıvılcım çok ciddi bir tahribata neden oluyor. Doğrudan ya da dolaylı yüzde 96'sı insan unsurundan kaynaklı. Dikkat etmediğiniz piknik ateşi, sigara izmariti, bahçe temizliği yaparken çöplerin yakılması. İzmir'de bir yangın çöpe atılan yatağın tutuşturulmasından çıktı.

İzmir'deki bir yangında bir minibüste çıkan yangın ormana sirayet etti. Şunun altını çizmek istiyorum, bir yangının çıkması için oluşan etkenler yangını çıkarmıyor. Yangını çıkaran ihmal. Yapmamanız gereken bir işi yapıyorsunuz yangın çıkarıyorsunuz. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Oradaki bütün ekosistemi, yaban hayatını böcekleri, çiçekleri yok etmek için bir kıvılcımın yetiyor. Açık alanlarda ateş yakılmasın. Çok büyük risk var."

"BU YIL İÇİN AV YASAĞI GELECEK"

"Orman yangınları sebebiyle bu yıl için av ile ilgili bir yasak getiriyoruz. İlk kez burada söylüyorum. Oradaki tüm hayvanların can havliyle kaçtıkları başka yerlerde onların avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil.

Biz orman yangınlarıyla mücadele noktasında cumhuriyet tarihimizin hava kara filosuna sahibiz. Dünya ülkeleri arasında da iyi bir yere sahibiz. Kontrol altına alınan yangınlardan bahsettim. 1 Ağustos'ta Kaliforniya'da başlamış yangını konuşuyoruz. Biz de bu şekilde olmuyorsa, biz kısa zamanda söndürüyorsak o zaman alet ekipman yoksa nasıl söndürüyoruz bunları. 27 uçağımız var, 105 helikopterimiz var, 14 İHA'mız var.

Otağ uçağımız var. Var olanı yok demek kime ne fayda sağlıyor anlayabilmiş değilim. Otağ uçağımızla ilgili bu alındı ama hiç kullanılmadı diye akıllara ziyan bir iddiada bulunuldu. Otağ 225 yangında 348 saat görev yaptı. Bizim için çok önemli.

Orman yangınlarında güvenliğinden lojistiğe kadar valilerimizin başkanlığında koordinasyon sağlanır. Orada koordine edilmemiş unsurun kaos oluşturmasını istemiyoruz. Zaten AFAD ihtiyaç varsa iletişim kuruyor. Yardımcı olmak isteyenler AFAD'la iletişime geçmeli. Tahliye kararlarına kadar kimin nasıl davranacağı zaten belli."