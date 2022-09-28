MİT'te Halep Operasyonu: Orman yangınların sorumlu PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Halep'te Operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda orman yangınlarından sorumlu PKK'lının kırmızı kategoride arandığı ve etkisiz hale getirildiği açıklandı.
(Kaynak: AA)
Milli İstihbarat Teşkilatı Halep'te Operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda orman yangınlarından sorumlu PKK'lının kırmızı kategoride arandığı ve etkisiz hale getirildiği açıklandı.
(Kaynak: AA)
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