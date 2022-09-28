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MİT'te Halep Operasyonu: Orman yangınların sorumlu PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 09:51
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Orman yangınların sorumlu PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİT'te Halep Operasyonu: Orman yangınların sorumlu PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı Halep'te Operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda orman yangınlarından sorumlu PKK'lının kırmızı kategoride arandığı ve etkisiz hale getirildiği açıklandı.

(Kaynak: AA)

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