Orman yangınlarına üst düzey tedbir

Düzenleme: Kaynak: DHA
Orman yangınlarına üst düzey tedbir

Muğla'da orman yangınlarını önlemek amacıyla tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Orman yangınlarına tedbirler artırıldı

Jandarma komando, polis özel harekat ve orman muhafaza ekipleri, yangın riski taşıyan ormanlarda devriye görevine devam ediyor.

Kıyıları ve yeşilin farklı tonlarını barındıran doğasıyla ve zengin kültürel mirası ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'da,orman yangınları için sıkı tedbirler alınmaya başladı.

Ekipler, yangın riski olan bölgelerde devriye gezerken, vatandaşları da orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarıyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Değerli vatandaşlarımız, bazı ihmallerin geri dönüşü yoktur. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde lütfen yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" dedi.

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