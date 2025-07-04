Orman yangınlarına yapay zeka kalkanı

Orman yangınlarının yıkıcı etkileri, iklim değişikliğinin artan tehdidiyle birlikte her geçen yıl daha da büyüyor. Ancak bilim dünyasından gelen yeni bir gelişme, bu felaketle mücadelede umut vadediyor.

Uluslararası bir araştırma ekibi, orman yangınlarının ilerleyişini yüksek doğrulukla tahmin eden “cWGAN” adlı yapay zeka modelini geliştirdi.

Koşullu Wasserstein Generative Adversarial Networks (cWGAN) teknolojisine dayanan bu model, yangınların yayılma hızını ve yönünü önceden belirleyerek itfaiye ekiplerine kritik bir zaman avantajı sağladı.

CWGAN: YANGINLA MÜCADELEDE YENİ BİR SİLAH

Stanford Üniversitesi’nde veri bilimi ve makine öğrenimi uzmanı Prof. Dr. Fei-Fei Li liderliğinde geliştirilen cWGAN, meteorolojik veriler, topoğrafya, bitki örtüsü yoğunluğu ve geçmiş yangın verileri gibi 400’den fazla değişkeni analiz ederek çalışıyor.

Model, yangının hangi bölgelerde yoğunlaşacağını ve nasıl bir yol izleyeceğini öngörebildi

UZMANLARDAN ÖVGÜ: “BİR DÖNÜM NOKTASI”

Uzmanlar, cWGAN modelini “yangınla mücadelede bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, “Bu model, yalnızca yangının yayılmasını tahmin etmekle kalmıyor, aynı zamanda kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını sağlıyor. İtfaiye ekipleri, artık yangının bir sonraki adımını önceden görebiliyor” dedi.

Wifire Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalar, cWGAN’ın saha testlerinde %90’a varan doğruluk oranlarıyla dikkat çektiğini gösterdi.

Uluslararası uzmanlar da modelin potansiyeline vurgu yaptı.

GELECEK: YANGINSIZ BİR DÜNYA MÜMKÜN MÜ?

cWGAN’ın geliştiricileri, modelin yalnızca yangın tahminiyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede daha geniş bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

Londra Üniversitesi’nden dijital teknoloji uzmanı Prof. Dr. Lev Manovich, “Bu tür modeller, sadece yangınlarla değil, sel ve kuraklık gibi diğer doğal afetlerle mücadelede de kullanılabilir. Yapay zeka, doğayı anlamada insanlığın en güçlü müttefiki olabilir” dedi.

Uzmanlar, teknolojinin yaygınlaşması için daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dr. Altıntaş, “cWGAN gibi modellerin küresel ölçekte uygulanması için uluslararası iş birliği şart. Veri paylaşımı ve altyapı yatırımları, bu teknolojinin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkaracak” dedi.

Orman yangınlarının yıkıcı etkilerine karşı geliştirilen cWGAN, teknoloji ve bilimin doğayı koruma mücadelesindeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bu modelin yaygınlaşmasıyla yangınların yol açtığı can ve mal kaybının önemli ölçüde azalabileceğini öngördü.

Gelecekte, yapay zekanın bu alandaki rolü daha da büyüyerek, gezegenimizi koruma yolunda yeni bir umut ışığı yakabileceğinin altı çizildi.