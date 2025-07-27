Orman yangınlarında 3 mahalle için tahliye kararı!

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden orman yangınlarına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süren orman yangınları sebebi ile Harmancık ilçemizde risk altında olduğu değerlendirilen Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca Mahallelerimizin boşaltılmasına, bu köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da köylerden tahliyesine karar verilmiştir. İştirakimiz BURULAŞ’a ait 16 aracımız ve ekiplerimiz, vatandaşlarımızın tahliyesini sağlamak amacı ile bölgededir. Dünden bu yana yangınlarla mücadelede fedakarca emek harcayan tüm ekiplere teşekkürü borç biliyor, devam eden söndürme ve soğutma çalışmalarında kolaylık diliyoruz."