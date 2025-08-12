Orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişi hakkında açıklama

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Bugün Çanakkale’nin Merkez ilçesi Çınarlı köyü civarında çıkan orman yangınları sebebi ile mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisinin ulaşması üzerine 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-5) ivedilikle görevlendirildi. Gönderilen Sahil Güvenlik botları tarafından bölgede mahsur kalan 187 vatandaşımız denizden ve 161 vatandaşımız ise Sahil Güvenlik kara araçları ile karadan olmak üzere toplam 348 vatandaşımız güvenli alanlara tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarını özenle sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığımızı kutluyorum. Rabbim her türlü felaketten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları muhafaza etsin" sözlerini kullandı.