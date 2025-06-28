Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi...

Sakarya’da başlayan ve Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçrayan orman yangını bu sefer Osmaneli ilçesine kadar ulaştı.

Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele ise kesintisiz sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

“Ülkemizde 8 yangın aktif olarak devam ediyor. Sakarya'daki yangın geniş alanda. Yangına çok sayıda ekiple müdahalemiz sürüyor.

Bu yangın sebebi ile Sakarya'da 2 yerleşim yeri, Bilecik'te de 14 yerleşim yeri olmak üzere 16 yerleşim yeri tahliye edildi. Bilecik Osmaneli'ndeki yangında bir vatandaşımız yaralandı, hastaneye sevk edildi.

Hava kararmasıyla beraber hava araçları inmek durumunda kaldı. Müdahalemize karadan devam edeceğiz. Son 2 günde ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. Bunun sadece 83 tanesi bugün çıktı.

Memleketimizin Yeşil Vatan'ını korumak herkesin boynunun borcudur. Ormanın yanmasına sebep olacak bir şey yapmak ile vatana kurşun sıkmak aynı şeydir Balıkesir Harvan'da 5 uçak 2 helikopter ve 25 arazözle müdahale edildi orası kısmen kontrol altına alındı.”