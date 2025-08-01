Orman yangınlarının ardından alarm: Ölüm riski arttı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Orman yangınlarının ardından alarm: Ölüm riski arttı

Bursa'daki orman yangınları, bölgeyi duman ve kül tabakasıyla kaplarken solunum yolu şikâyetleri tavan yaptı. Uzmanlar, “Yoğun maruziyetlerde ölüm riski yüzde 5-8 artmakta" dedi.

Bursa’da 5 gün süren yangınlar, kentin üstünü duman ve kül tabakasıyla kapladı.

Bununla birlikte solunum yolu şikâyetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşanırken uzmanlar, kronik hastalıkları bulunanların maskeyle dolaşmaları gerektiğini vurguladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Şimşek, "Çok daha yoğun maruziyetlerde bilinç bulanıklığı, konfüzyon dediğimiz durum, hatta daha ileri formlarda da ölüm meydana gelebilmekte." diye konuştu.

Özellikle kronik solunum yolu hastalığı bulunanların maskesiz dışarı çıkmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Şimşek, “Öncelikli olarak N95 dediğimiz ileri koruyucu maskeler kullanılması, o yoksa maske kullanılması, bir de solunum yollarının dumana daha az maruz kalması için, ıslak bez veya mendil gibi materyallerle burunlarını kapatmalarını öneriyoruz" dedi.

Vatandaşların herhangi bir belirtide hastaneye başvurmaları gerektiğinin de altını çizen Doç. Dr. Şimşek, "Kronik akciğer hastalığı olan yani KOAH, amfizem ve astım gibi hastalığı olan vatandaşlar duman maruziyeti sonrasında eğer öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı şikâyetlerinde artış olursa ya da hiç yokken şikâyetleri başlarsa, hiç beklemeden takip edildikleri göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalarını öneririz.” ifadelerini kullandı.

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