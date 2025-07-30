Orman yangınlarının zararı duyuruldu! 9 günde 7 ilde 132 bağımsız birim ağır hasar gördü

Kaynak: İHA
Orman yangınlarının zararı duyuruldu! 9 günde 7 ilde 132 bağımsız birim ağır hasar gördü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 Temmuz'dan bu yana çıkan orman yangınlarında 7 ilde 66'sı konut 132 bağımsız birimin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, orman yangınlarının kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Son verileri açıklayan Bakan Kurum, "20 Temmuz'dan bu yana ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimizce yapılan çalışmaları sonucunda şu ana kadar Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik. Milletimizin endişesi olmasın, yangında zarar gören tüm şehirlerimizde afetin izlerini hızla sileceğiz" dedi.

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