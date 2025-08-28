Orman yolunda benzinle yakalandı! Ev hapsi verildi

Olay, geçen hafta Çakmaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında orman yolunda devriye atan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Sürücü Ö.F.'nin (40) çantasında 1'er litrelik pet şişelere konulmuş 4 litre benzin ele geçirildi.
Ormana yakın bir noktada benzinle yakalanan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ö.F., savcılık sorgusunun ardından "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. F.Ö., ev hapsine çarptırıldı.