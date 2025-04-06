Ormanda 2 köpeğiyle birlikte kayıp oldu! Ekipler seferber oldu her yerde onu arıyorlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ormanda 2 köpeğiyle birlikte kayıp oldu! Ekipler seferber oldu her yerde onu arıyorlar

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, 65 yaşındaki Yusuf İlçiçek, iki köpeğiyle birlikte evinden çıktıktan sonra kayboldu. Jandarma, AFAD ve mahalleli 50 kişilik ekiple ormanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Çöreler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Yusuf İlçiçek, iddiaya göre, dün sabah saat 10.00 sıralarında yürüyüş yapmak üzere evinden 2 köpeğiyle birlikte ayrıldı.

En son mahalle çıkışında, orman yoluna doğru giderken görülen İlçiçek bir daha evine dönmedi. Cep telefonu kullanmadığı öğrenilen Yusuf İlçiçek'i evinde bulamayan ablası, durumu mahalle muhtarına bildirdi. Mahalleli tarafından başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. İlçiçek'i, arama-kurtarma köpeğinin de kullanıldığı 50 kişilik ekip ararken, ormanda yürütülen çalışmalara mahalleli de destek veriyor.

KEÇİLERİNİ SATINCA MORALİ BOZULMUŞ

29 saatten bu yana kayıp olan Yusuf İlçiçek'in herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ve yürüyüşe beraber çıktığı köpeklerinin yanından hiç ayrılmadığı öğrenildi. Daha önce hiç evlenmediği belirtilen İlçiçek'in, kısa süre önce sahip olduğu 15 keçiyi sattığı ve bu durumdan dolayı moralinin bozuk olduğu ifade edildi.

Hayvanlara büyük sevgi beslediği belirtilen Yusuf İlçiçek ve 2 köpeğine dair henüz bir ize rastlanmadı.

Ormanda 2 köpeğiyle birlikte kayıp oldu! Ekipler seferber oldu her yerde onu arıyorlar

Ormanda 2 köpeğiyle birlikte kayıp oldu! Ekipler seferber oldu her yerde onu arıyorlar

Ormanda 2 köpeğiyle birlikte kayıp oldu! Ekipler seferber oldu her yerde onu arıyorlar

Ormanda 2 köpeğiyle birlikte kayıp oldu! Ekipler seferber oldu her yerde onu arıyorlar

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